Hiina juurtega USA koroonateadlase surm tekitas vandenõuteooriaid

Mõrvauurijate sõnul tundsid Liu ja Gu üksteist ning uurimine näitas, et kaks meest võisid olla intiimsuhtes.

Politsei teatel ei ole tõendeid, et Liu surm oleks seotud praeguse koroonakriisi ja Hiina süüdistamisega selle tekkes.

Nii USA kui Hiina sotsiaalmeedias hakati hoolimata politsei uurimsiandmetest üksteise võidu pakkuma teooriaid, et mille tõttu Liu surra võis.

«See juhtum on nagu Tom Cruise’i filmiseeriast «Mission Impossible». Tõenäoliselt teadis ta, et koroonaviirus on pärit USA laborist,» kirjutati nii USA kui Hiina sotsiaalmeedias.