Kreeka plaanib end välisturistidele taasavada 1. juulil

Kreekas on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 2600 inimese, viirushaiguse tagajärjel on surnud 147 inimest ja paranenud on 1374 inimest, teatab cnn.com.

Arstid tegelemas Kreeka Ateena Evaggelismose haiglas Covid-19 patsiendiga FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Kreeka võimude teatel on neil koroonapandeemia möödunud kergemalt kui paljdes teistes Euroopa riikids, kuna nad reageerisid kiiresti ja õigel ajal, sulgedes nii riigipiiri kui kõik mitte eluks vajaliku.

Kreekas nagu paljudes teistes riikides on hakatud koroonapiiranguid tühistama, tehes seda järk-järgult. Seal on sellest nädalast avatud osa ärisid ning juuksuri-, ilu- ja massaažisalongid.

Peaaegu inimtühi Ateena. Kreekas kestis koroonakarantiin 4. maini FOTO: LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Scanpix

Kreeka võimude plaani kohaselt tahetakse riik välisturistidele taasavada 1. juulil. Seda kinnitas ka Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis, kelle sõnul on turistid Kreekasse tagasi oodatud.

«Sel suvel on puhkamine Kreekas teistsugune. Tuleb hoida distantsi ja desinfitserida käsi, vajadusel kanda näomaski. Võimalik, et testime ka turiste, et koroonaviiruse ohtu vähendada. Arvatavalt on sel aastal vähem turiste, kuid seda enam on neil võimalus Kreekat nautida,» lausus Kreeka peaminister.

Mitsotakise sõnul võivad turistid pandeemia järgselt eelistada väiksemaid paiku ja hotelle, kus võib olla turvalisem kui suurlinnades ja suurtes hotellides.

«See võib anda tõuke Kreeka maapiirkondade tursimile ja kodumajutustele. Turistid saavad avastada alasid, millest neil varem aimuigi ei olnud,» nentis Kreeka peaminister.

Tema arvates saabuvad sel suvel nagu ka varem paljud Kreekasse oma jahtidel, käies kohalikes restoranides söömas ja poodides ostlemas ning aidates sellega Kreeka majandust taastada.

Kreeka hotelliomanike sõnul läheb sel aastal osa suvest kaotsi, kuna majutuskohad saavad end taasavad 1. juulist ning selle tõttu ei ole kindlasti nii palju turiste kui varasematel aastatel.

Nad lisasid, et Kreeka on koroonapandeemiaga hästi hakkama saanud ja see näitab, et Kreekast saab tõenäoliselt üks esimesi turismi seisukohalt turvalisi riike Euroopas.

Rikka ajalooga Kreeka on olnud pikka aega paik, kuhu meeleldi minnakse puhkama ja reisima.

Rand Kreekas Pireuses FOTO: Angelos Tzortzinis/AFP/Scanpix