Pikalt vaikinud Kevin Spacey maailma raputanud ahistamisskandaalist: kui see kõik juhtus, ei olnud mul aimugi, mida järgmisena teha

Ameerika näitleja ja Oscari-võitja Kevin Spacey (60) on nimi, keda teab vast iga eestlane. Hollywoodi paremikku kuulunud Spacey filmograafiast leiab mitmeid tuntud ja auhinnatud filme, kus mees kehastas nii pea- kui ka kõrvalrolle.

2013. aastal sai Spacey näitlejakarjäär sisse uue ja võimsa hoo teleseriaalis «Kaardimaja», kus mees kehastas peategelast Frank Underwoodi. Neli aastat hiljem lõppes aga Spacey karjäär hetkega.

Nimelt hakati näitlejat 2017. aastal süüdistama seksuaalses ahistamises, kui avalikusse ette astus kümme meest, kelle sõnul biseksuaalne Spacey neid ahistas. (Siiani ei ole ükski neist meestest suutnud lõplikult tõendada, et tegemist oli seksuaalse ahistamisega. Paar kohtujuhtumit on lõppenud nii, et Spacey on süüst vabastatud.)

Süüdistuste järel kadus Spacey areenilt, minnes end sõltuvuskliinikusse ravima. Pärast seda oli teda avalikkuses näha olnud vaid siis, kui ta pidi kohtus käima. Möödunud aasta oktoobris vabastati Spacey ühest seksuaalrünnaku süüdistusest, sest väidetav ohver suri. Ka pärast seda hoidis Spacey paar kuud madalat profiili.

Pärast süüdistusi kadus Spacey avalikkuse eest, ning endist tippnäitlejat nähti vaid kohtus. FOTO: POOL New/REUTERS/Scanpix

Siis, 25. detsembril suri Spaceyt seksuaalses ahistamises süüdistanud Ari Behn, kes oli Norra printsessi eksabikaasa, vahendab Rolling Stone. Päev varem murdis Spacey esimest korda ning postitas oma Youtube'i kanalile video, kus ta enda «Kaardimaja» tegelase Frank Underwoodiga sarnaselt otse kaamerasse rääkis.

Video alguses kõneles Spacey sellest, et soovib toetada headust maailmas. «Jah, ma tean, mida sa mõtled, kas ta räägib tõsiselt? Ma olen surmtõsine!» sõnas Spacey ja jätkas: «Järgmine kord, kui keegi teeb midagi, mis sulle ei meeldi, sa võid rünnata aga sa võid ka oodata ning teha midagi ootamatut... sa võid tappa neid headusega.»

Minu maailm muutus 2017. aasta sügisel täielikult.

Nüüd on Youtube'i ilmunud Saksamaa ärikonverentsile Bits & Pretzels filmitud video, milles räägib Spacey avameelselt tema vastu esitatud süüdistustest ja võrdleb enda allakäiku Hollywoodis koroonaviiruse pandeemiaga, vahendab msn.com.

«Minu maailm muutus 2017. aasta sügisel täielikult. Minu töö, paljud minu suhted, minu staatus meelelahutustööstuses kadusid tundidega,» sõnas Spacey video alguses.

«Nõnda tunnen, et suudan samastuda sellega, mis tunne on, kui teie maailm ootamatult peatub. Ja kuigi oleme sattunud sarnastesse olukordadesse, ehkki väga erinevatel põhjustel ja asjaoludel, tunnen siiski, et mõned emotsionaalsed võitlused on suures osas samad.»

Spacey jätkas, et tunneb empaatiat nende vastu, kellele on järsku öeldud, et nad ei saa tööle minna, või on töökoha kaotanud. «See on situatsioon, mille üle ei ole absoluutselt kontrolli,» kirjeldas Spacey.

Ma olin nii hõivatud iseenda määratlemisega läbi selle, mida ma tegin või proovisin teha, et kui see kõik lõppes, ei olnud mul aimugi, mida järgmisena teha.

Kunagine näitleja võrdles oma karjääri ja teekonda Hollywoodis auto juhtimisega. «Kui auto lõpuks peatub, kas edu või ebaõnnestumiste pärast, ei pruugi meil olla aimugi, kus me oleme. Või veelgi hullem, meil ei ole aimugi, kes me oleme. Ja täpselt nii minuga juhtuski.»

«Ma olin nii hõivatud iseenda määratlemisega läbi selle, mida ma tegin või proovisin teha, et kui see kõik juhtus, ei olnud mul aimugi, mida järgmisena teha, sest näitlemine oli kõik, mida ma teha oskasin,» tõdes ta ja jätkas: «kui ma karjäär järsult seiskus olin vastamisi ebakindlusega, et näitlejana ei palgata mind enam kunagi, ja ma pidin endalt küsima küsimuse, mida ma ei olnud varem endalt kunagi küsinud: kui ma ei saa näidelda, kes ma olen?»