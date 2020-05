PILDID JA VIDEO ⟩ Maailma üks suuremaid metroovõrgustikke seiskus oma eksistentsi jooksul esmakordselt

Metroo pandi seisma täna öösel, et seda puhastada ja desinfitseerida ning sama kordub igapäevaselt kuni koroonapandeemia lõpuni, teatab nypost.com.

New Yorgi metroojaamu ja metrooronge puhastatakse edaspidi kella 1.00 kuni 5.00 vahelisel ajal.

Koristaja ja desinfitseerija New Yorgi metroos FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Tavaliselt on New Yorgi metroo töös ööpäev läbi, nüüd asendatakse öised ja varahommikused rongid bussidega.

New Yorgi metroo on oma jaamade arvult, mida on 424, maailma suurim, kuid ta ei ole seda võrgustiku pikkuselt. New Yorgi metrooliinide pikkus on 394 kilomeerit ja on 28 liini. Päevas sõidab New Yorgi metrooga 5,5 miljonit inimest ja aastas 1,7 miljardit inimest.

Koroonapandeemia ajal on sõitjad olnud 90 protsenti vähem, kuid sellest hoolimata sõidab igapäevaselt metrooga ikkagi sadu tuhandeid inimesi.

Inimtühi New Yorgi metroorongi vagun FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Võrgusiku pikkuselt ja sõitjate arvult suurim metroo asub Hiinas Pekingis. Metrooliinide pikkus on 699,3 kilomeetrit ja on 23 metrooliini. Päevas sõidab sellega 10,5 miljonit inimest, aastas aga 3,8 miljardit inimest.

New York on maailmas üks neid linnu, kus on palju koroonaviiruse nakkuse saanuid ja viirushaiguse põdejaid. 319 000 inimest on saanud koroonaviiruse diagnoosi ja viirushaiguse tagajärjel on surnud üle 19 400 inimese.

Surnutest 109 töötas New Yorgi ühistranspordiametis.

Märtsi lõpul oli New Yorgis viirushaiguse Covid-19 tagajärjel surnud rohkem inimesi kui hukkus 11. septembri 2001 terrorirünnakutes Maailma kaubanduskeskuse kaksiktornidele. Seal kaotas elu 2606 inimest.

Kokku hukkus terrorirünnakutes 2996 inimest, kellest 265 oli lennukite pardal ja 125 USA kaitseministeeriumi Pentagoni hoones.