VAATA TREILERIT ⟩ HÕFFil linastub maailma esimene koroonazombifilm

Friigifilmide kavas linastuva filmi «Koroonazombid» («Corona Zombies») autor on sadade rämpsõudukate produtsent Charles Band.

Siin on nutikalt (ja häbitult) kokku monteeritud Donald Trumpi pressikonverentsid, kaadrid itaallaste 1980. aastate zombiklassikast «Elavate surnute põrgu» («Virus») ja ka klippe filmist «Zombid vs stripparid» («Zombies Vs. Strippers») – nii tutvustatakse filmi HÕFFi kodulehel.