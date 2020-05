PILT JA VIDEO ⟩ Julge rebane tungis Kalamajas peaaegu tuppa ning silkas laste vahel

Kalamaja Facebooki grupis kirjutati eile õhtul, et märgatud on õnnetu väljanägemisega rebast, kes inimest ei karda. «Rebane tungis juba peaaegu tuppa. Õu on jooksvaid ja rattal sõitvaid lapsi täis, rebane silkas lõpuks nende vahelt minema,» kirjutas looma näinud naisterahvas.