KULLAFOND ⟩ 10 aasta tagune telesaade küsib: kas varsti pole Eestis mehi, vaid üksnes lorud?

Äsja möödus lilleliselt tänavune emadepäev ning naistepäevgi jäi juba koroonaeelsesse aega – kaunim sugupool on seega saanud viimasel ajal üksjagu tähelepanu. Sestap oleks aeg veidi taas tähelepanu pöörata Eesti meestele, keda siinmail ikka selleks – ütleme otse – koledamaks pooleks on peetud. Kas ja kui palju on tänaseks Eesti mehed muutunud võrreldes 10 aasta taguse ajaga, mil üks Eesti skandaalne ajakirjanik esimeste nn metroseksuaalide ilmnemisel Eesti ühiskonnas «tõelise» mehelikkuse kadumist ette hurjutama hakkas, saab igaüks telesaate «Kuumad Eesti mehed» vaatamise järel juba ise edasi mõelda. Omaette lust on aga meenutada aastakümne taguseid hetkekuulsusi ning moesuundi, mis toona Kanal 2s tähelepanu said.