KULLAFOND ⟩ 12 humoorikat ja pisarateni liigutavat saadet emadest, headusest, kodust ja lastest

«Nädal emata» (2013)

Lõbusas ja elulises saates näeme, mis juhtub kui pereema jätab laste kasvatamise ja majapidamise terveks nädalaks isa õlule. Põlvamaal elava Erge kantseldada on terve «poistebänd» – abikaasa Jaanus ja nende neli poega. Nüüd saadetakse Erge spaahotelli puhkama ja Jaanus peab seitse päeva kõigega üksi toime tulema. Kas ta saab sellega hakkama ja suudab täita ka Erge jäetud lisaülesanded?

«Oled jätnud jälje!» (2017)

Emadepäeva erisaade tõestisündinud imelisest loost. Suures peres kasvanud Ann unistas emakssaamisest juba lapsepõlves. Saatus ei õnnistanud teda aga selle kingitusega. Olles selle teadmisega juba leppinud, sai Ann ühel päeval telefonikõne, mis muutis tema elu igaveseks. Anni lugu kinnitab, et vahel ulatab meile abikäe täiesti võõras inimene. Ta astub justkui eikuskilt meie saatuse rajale, et meid püsti aidata. Tihti ei jõua me teda isegi tänada, kuid ometi on ta jätnud jälje, mis ei kustu iial. Saate autor on Carmen Pritson-Tamme.

«Kolm meest ja beebid» (2018)

Humoorikas tõsielusari kolmest vaprast Eesti isast, kes võtavad vastu väljakutse tõestada, et isapuhkus on lõbus. Seni tööle pühendunud isside ülesanne on lihtne: tuleb teha kõike seda, mida muidu on teinud emad. Et seltsis on segasem, siis kolivad mehed koos oma beebidega ühise katuse alla. Laste kõhud peavad täis olema, mähkmed vahetatud ja nad tuleb õigel ajal magama panna. See pole ju mingi tuumateadus! Või siiski? Kõik muutub, kui kümnekilone rahmeldav pamp tuleb näiteks toidupoodi kaasa võtta.

«Miks me annetame?» (2013)

Viimasel ajal ei möödu Eestis nädalatki kui meedias või sotsiaalmeedias ei ilmuks palveid toetada abi vajavat last, looma või tulekahjus kodu kaotanud perekonda. Kuigi eestlased peavad end külmaks ja kalkuleerivaks rahvaks on abivajajatele annetatud tohutuid summasid ja kuhjade viisi eluks vajalikke esemeid. Dokumentaalne erisaade uurib, mis peab juhtuma, et eestlase süda sulaks ja rahakotirauad avaneks. Saame teada, mis on saanud Eesti suurimatest annetustest ja kas need on hädasolijaid tõeliselt aidanud. Kas tõesti oleme me abivalmid ainult siis, kui laps on suremas või lausa majja sisse põlenud? Erisaates saavad sõna annetajad, abivajajad, annetuste korjajaid, poliitikud, turundus- ja psühholoogiaeksperdid. Saatejuht on Tanel Talve.

