VAATA TASUTA ⟩ 5 julget ja vallatut suhtesaadet, mis jagavad armukunsti väärt tarkusi

Briti tõsielusarjas jälgitakse vallalisi inimesi, kes kasutavad tutvumisäppi, et leida oma unistuste naine või mees. Valiku tegemisel on neile abiks perekond ja sõbrad, kes kommenteerivad potentsiaalseid kaaslasi.

Armastusest on kirjutatud lõputult luuletusi ja laule, tuntud ebamaist õnnetunnet ning valatud lõputult pisaraid, kuid mis see armastus siiski on? Teaduslikus mõttes pole armastus midagi enamat kui ajukeemia. Saates Armuteadus võtame ette kahe tuntud Eesti paari armastuslood ning üritame välja selgitada, kas päris inimeste tunded alluvad tõepoolest teaduslikele selgitustele. Saates räägivad Kristjan ja Maris Lüüs ning Ott Kiivikas ja Gajane Filantšuk, mida on nemad armastuse nimel teinud.