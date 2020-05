VAATA TASUTA ⟩ Šokisaade «OMG» näitab, kui tragikoomiline saatus ootab ekstreemseid ilusõltlasi

«OMG: Minu Barbie-keha»

Dokumentaalsaade naistest, kes soovivad iga hinnaga sarnaneda kultusnukk Barbiega. Saates on kolm naist, kes on kulutanud suuri summasid, et näha võimalikult barbilik välja. Kerry, Rachel ja Jade on kulutanud oma raha ilukirurgiale, roosale garderoobile ja ühel on isegi hiiglaslik pappkarp. Kas tulemus on seda kõike väärt? Mis toimub nende naiste peas? Kas nad on õnnelikud?