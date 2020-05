KULLAFOND ⟩ Eesti tuntud näod pihivad kaamera ees seksist, abielust, lahutusest ja petmisest

Lahutustest

Uus trend näitab kurba tõsiasja, et just lahutuste arv pika kooselu järel on tõusnud. Pea iga nädal ilmub uudis, kuidas keegi on oma abikaasa uue vastu vahetanud. Klantspiltidelt vaatavad vastu rõõmust õhetavate armunute näod, kuid selle pillerkaare taga on enamasti üks väga traagiline seik – maha jääb eelmine elukaaslane ja lapsed, ühiselt rajatud elud ja mälestused. Mida mõtleb lahkuja ja mida tunneb mahajääja? Kuuleme mida kogeb abikaasa, kes on ootamatult eluteele üksi maha jäetud. Oma kogemusi jagab ka hiljuti uue armastuse leidnud Tauri Tallermaa, kuuleme milliseid soovitusi armuelust jagab arst Margus Luht, perekond Oviirid, fotograaf Ardo Kaljuvee ja paljud teised.

Petmisest

Iga kolmas mees ja viies naine Eestis on oma elukaaslast petnud. Kui oluline on õnneliku suhte juures truudus? On paare, kes lepivad kokku, et nad ei ole teineteisele truud. Kas selline kooseluvorm püsib või on hukule määratud? Kirjanik ja kunstnik Toomas Vint räägib värvikaid lugusid truudusetust pidutsemisrohkest elust Kuku klubis, oma mõtteid petmisest ja truudusest jagavad ajakirjanik Merle Liivak ning mitmed teised naised, psühholoogid ja eksperdid.

Vallaliseelu

Miks kaaslase leidmine sageli nii keeruliseks osutub ning «seda õiget» sedavõrd keeruline leida on? Kas üldse ongi teda vaja? Saates räägivad oma kogemustest tänaseks muusik Stig Rästaga abielus ja last kasvatav tantsijanna Karina Rästa (end. Vesman) ning skandaalne tudeng-poliitik Rainer Vakra, kes läinud aastal teist korda isaks sai (sama naisega).

Üksindusest

Mis tunne on elada üksikut elu, ilma armastava partnerita? Saates saavad sõna kirjanik Kerttu Rakke, laulja Marju Länik ning ajakirjanik Olavi Pihlamägi.

Suhte argipäevast

Mis saab siis, kui esimene kirg ja armumise pillerkaar on läbi ja meie ellu tekivad ka riiud ja pinged? Mis ärritab enam naisi ja mis mehi? Kas kire vähenemine on paratamatus? Miks nii palju lahutatakse, seda eriti veel väikeste laste kõrvalt? Suhteprobleemidest räägib armastatud telesarja «Pilvede all» sarmikas ja võluv näitlejanna Inga Lunge (end. Allik), kes sai värskelt emaks. Ta avaldab ka vigu, mida ta on teinud oma varasema kooselu juures. Suhte argipäevas varitsevatest karidest räägivad oma kogemusest veel monoteatri juht Karl Kermes, Harju maavanem Ülle Rajasalu jt.

Seksist

Otsekohene teema ja otsekohene jutt: kui oluline on suhtes seks ja mis saab siis, kui seda piisavalt pole? Saates saab sõna laulja ja kolme lapse ema Ithaka Maria Harito.

Laste saamine

Kahe aasta eest esmakordselt emaks saanud laulja Maarja-Liis Ilus ja tänaseks kahe lapse ema, kohvikute omanik ning kokaraamatute autor Anni Arro räägivad emakssaamise mõtetest enne seda, kui nad asjaga päriselt tegelema hakkasid. Ka poliitik Evelyn Sepal, kes saates räägib, polnud siis lapsi ning seda tänaseni. Neid kolme ühendavad silmapaistvad saavutused karjääriredelil. Naisi, kes laste saamist hilisemale eale lükkavad, on üldse järjest enam. Mis on selle põhjuseks?

Lahutus ja lapsed