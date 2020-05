PÄRISELU LOOD ⟩ Telesaade «Pidune Eesti» meenutab, mismoodi Eesti rahvas suvel lipsu lõdvaks laseb

Kuidas näeb välja kakaotseremoonia Urmas Sõõruma hoovis ja kas kakao näol on tõepoolest tegemist uue narkootikumiga? Kuidas pidutsetakse Eesti kõige suuremal vene peol ja kes on selle värvikad külastajad? Kas korralikud maapeod on surnud? Planeeritud pidu maal võtab ootamatu pöörde, kui saatejuhiga kohtuma pidanud noorhärra jätab ta üksinda Simunasse.