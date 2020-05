Rokkbändi Bad Company laulja Brian Howe suri 66-aastaselt

Muusiku lahkumise tegi avalikuks kauaaegne sõber ja mänedžer Paul Easton: «Teatame sügava kurbusega, et Brian Howe, armastav isa, sõber ja muusikaikoon, on meie seast enneaegselt lahkunud.»

Howe'i õde Sandie lisas, et valu väljendamiseks on sobivaid sõnu raskeid leida. «Meie pere tahab tänada kõiki kaastunde ja ülevoolava armastuse eest,» lisas naine.

Bad Company on siiani tegutsev rokkbänd, mis tuli kokku 1973. aastal Londonis. Algse koosseisuga anti välja kuus stuudioalbumit, mis olid edukad nii kriitikute kui publiku seas. Bänd lagunes, kuna asutajaliikmed Paul Rodgers ja Boz Burrell läksid omavahel tülli.

Mõned aastad hiljem võtsid Bad Company asutajaliikmed Mick Ralphs ja Simon Kirke kampa Brian Howe'i, kellest sai bändi uus laulja. Howe mängis bändis ka saksofoni. Uues koosseisus tuuritati nii USAs kui Euroopas ning anti välja neli stuudioplaati, neist tuntuim ilmselt 1990. aasta «Holy Water», kus on peal ka laulud «I Can't Live Without You» ja «100 Miles».