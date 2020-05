Põlva vald tõmbas Taevaskoja autokino plaanile pidurit

Põlva vallavanem Georg Pelisaar ütles aga korraldajatele, et tegu on avaliku üritusega, mis pole eriolukorra ajal lubatud. «Meelelahutusasutuse puhul sõltub selle lugemine avalikuks või mitteavalikuks kohaks sellest, kas tegemist on avalikkusele avatud üritusega või näiteks erapeoga, kuhu külastajad pääsevad kutsete alusel,» selgitas Pelisaar korraldajatele saadetud kirjas.

Korraldaja ei nõustu ka sellega, et tegemist oleks avaliku üritusega. «Igal teisel ajal ei vajaks see kino luba, lubamatu on seda meilt hetkel nõuda,» ütles Vähi ning lisas, et võimalus on muuta üritus kinniseks: kutsed saavad need, kel broneering tehtud. «Kindlasti ei tohiks seda ära jätta, huvi on nii suur.»