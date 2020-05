USKUMATU ⟩ Briti vormelipiloot nägi oma saatust ette

"My name is George Russell..." 😂 #TBT pic.twitter.com/bBeWJt7iJR

Russelli IT-oskused on vormelifännide seas hästi teada. Ajal, mil Russell veel koputas erinevate F1 meeskondade ustele, lähenes ta ka Williamsile endast tehtud Powerpointi presentatsiooniga. Presentatsioonis oli üksikasjalikult kirjas, miks just Williamsil on Russellit vaja ning miks ainult Russell võiks olla parim valik meeskonnale. Briti meeskonna juhatus oli esituse viisist, tema autojuhtimisoskustest (mida siis videotes usinalt presenteeriti) niivõrd vaimustuses, et leping kirjutatigi alla, vahendas Iltalehti.