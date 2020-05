Prantsusmaa tippliigas palliv Alžeeria koondise jalgpallur sooritas sugukõlvatu teo

Blick andis teada, et 22-aastane alžeerlane masturbeeris oma korteri aknal jõllitades samal ajal naabermaja õuel askeldavat naabrinaist. Leht märgib ära, et kogu tegevus koos riistvaraga oli täies hiilguses näha.

Mängija klubi SCO Angers ja kohalikud ametnikud on kinnitanud juhtunut. ESPNi teatel on vutimees ka varem avalikult käsikiimlusega tegelenud. Hetkel pole teada, kas ja milliseid karistusi El Melalil kanda tuleb. Angers`iga on vutimehel leping 2023. aastani.