Piret Krumm eriolukorrast: on masendav, et ma olen näitleja ja ma pean tassima pappkaste

«Ühel päeval juhtus siis selline asi, et ma ei viinud nii palju pakke ära, kui oli ette nähtud,» tunnistas Piret. Tubli töölisena ta olukorrast teada ka tööandjale. «Mulle öeldi siis telefonis vastu, et see on masendav, kuidas ma tööd teen,» meenutas Piret. «Mina siis muidugi ei jäänud ka talle võlgu ja ütles, et minu meelest see ei ole masendav. Minu meelest masendav on see, et ma olen näitleja ja ma pean tassima pappkaste ja sõitma kaubikuga ringi.» Pärast seda lasti Piret ka töölt lahti.