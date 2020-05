Miks Saksamaa alistus 1945. aastal kaks korda?

Või oli see hoopis 8. või 9. mail 1945 Berliinis? Kõik daatumid on õiged, sest Nõukogude Liidu ja liitlaste erineva ideoloogia ning Esimese maailmasõja pärandi tõttu alistus Saksamaa tegelikult kaks korda, teatavad cnn.com, reuters.com ja msn.com.

Hitler oli määranud, et tema surma korral saab Saksamaa juhiks mereväe admiral Karl Dönitz. Temast sai Hitleri surma järgselt Saksamaa uue tsiviilvalitsuse juht.

Dönitz lootis, et läbirääkimised annavad talle aega, et võimalikult palju sakslastest tsiviilelanikke ja sõdureid päästa Saksamaal edasi liikunud punaarmeelaste teelt.

Samuti lootis ta veenda USAd, Suurbritanniat ja Prantsusmaad pöörduma Nõukogude Liidu vastu, et Saksamaa saaks jätkata sõda sellel rindel. Eisenhower nägi seda siiski läbi ja nõudis, et Jodl allkirjastaks alistumisdokumendi ilma läbirääkimisteta.

Kui Nõukogude Liidu riigi- ja parteijuht Jossif Stalin kuulis, et Saksamaa on allkirjastanud Reims'is kõigi oma vägede tingimusteta alistumise, sattus ta raevu.

Stalin teatas, et kuna Nõukogude Liit ohverdas sõjas kõige rohkem sõdureid ja tsiviilisikuid, siis oleks pidanud nõukogude armeejuht olema Saksamaa alistumise allkirjastamise juures, mitte nõukogude ohvitser, kes oli Reims’is tunnistajaks.

Stalinile ei meeldinud ka see, et alistumise allkirjastamine toimus Prantsusmaal Reims’is. Tema arvates oleks see pidanud toimuma Berliinis, mis oli Hitleri Kolmanda riigi pealinn. Sealne allkirjastamine oleks tema silmis olnud Saksamaa õige alistumine.