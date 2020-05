Lauluväljak valmistab ette esimesi autoüritusi: on oluline saada turg mingilgi moel taas liikuma

«Ürituste korraldamisega tegelevate ettevõtete jaoks on ülimalt oluline saada turg mingilgi moel taas liikuma,» ütles Tallinna lauluväljaku juht Urmo Saareoja ERRi meelelahutusportaalile Menu .

«Mõistagi ei saa piiratud tingimustes ürituste korraldamine olla kena kasumi teenimine, kuid loob võimaluse, et inimesed saavad taas tööl käia.»

Saareoja lisas, et autoürituse idee on välja töötatud koos turvaettevõttega Meeskond. «Kui lauluväljakul on võimalik teenindada oluliste tõrgeteta 75 000 inimest, siis sada korda väiksem publiku arv annab võimaluse ka rakendada tõhusaid meetmeid kontaktivabaks elamuseks.»



