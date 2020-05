Poiss või tüdruk? «Harry Potteri» filmidest tuntud näitleja perre sündis laps

31-aastane Rupert Grint ja tema 28-aastane kallim Georgia Groome on koos olnud alates 2011. aastast. Kui seni on paar toimetanud kahekesi, siis nüüd on neid peres kolm, vahendab Mirror. «Rupert Grint ja Georgia Groome kinnitavad rõõmsalt uudist tütre sünnist,» lausus paari esindaja. «Palume sel erisel ajal austada nende privaatsust.»