GALERII ⟩ Tallinna kohal säranud superkuu pakkus lummavat vaatepilti

Tavaliselt on aastas 12 täiskuud, kuid 2020 on eriline. Nimelt saab oktoobrikuus näha kaht täiskuud, üht 1. oktoobril ja teist 31. oktoobril.

Seda nähtust nimetatakse ka siniseks kuuks ning sellest tuleb ingliskeelne ütlus once in blue moon, mis tähistab midagi, mis juhtub väga harva. Tõsiasi, et meie selleaastane boonustäiskuu langeb halloweenile, on aga seda erilisem.