VIDEO ⟩ Hiinas suleti hiigelsild, mis tuule käes silmnähtavalt kõikus

Reuters.com teatel sulgesid Guangdongi võimud silla 5. mail, samas teatas piirkonna liilusohutusamet, et sild ei ole tuules kannatada saanud ja on põhimõtteliselt ohutu.

Üle Pärlijõe kulgev sild avati 1997 ja see oli Hiina üks esimesi iseseivaid suuri ehitusprojekte.

Silla pikkus koos jätkuosadega on 15 kilomeetrit ja tugipostide suurim vahe on 888 meetrit.

Tegemist on nii hiinlaste kui välisturistide seas populaarse sillaga, millest tahetakse üle sõita.

Kohalik televisioon näitas 5. mail uudistesaates, kuidas sild hakkas keskpäeva paiku kõikuma. Videol on näha ka töölisi, kes kontrollivad kõikumise ajal silla erinevaid osi, et kas need peavad vastu.