Tanja Mihhailova-Saare telesaatest kuulus kleit on müügis

Viienda hooaja igas saates kandis Tanja mõne Eesti disaineri loomingut – nii sattus talle selga ka üks imekaunis valge soomuskleit, mille autoriks Signe Rank. Aastal 2016 valminud kleit on müügis lehel Osta.ee hinnaga 599.50 eurot.



Signe Rank on kõrgeima taseme rätsep ja ainuke nii laia professiooniga Eestis. Loomingus on ta keskendunud rõivaste ainumudelite loomisele, sealjuures ühendades endas rätsepa traditsiooni tänapäevaste trendidega.