Maailmas on paik, kus koroonaviirus on väga kauge probleem

See on Antarktika, mida praegu peetaks praegu maailma kõige turvalisemaks paigaks, teatab cnn.com.

Antarktika kaart FOTO: Mathieu Morlighem / SWNS/Scanpix

Koroonaviirus oleks äärepealt jõudnud koos hooaja viimase kruiisilaevaga Antarktikasse, kuid õnneks ei juhtunud nii. Osadel pardal olnutel diagnoositi koroonaviirus ja reisijaid ei lubatud maale.

Antarktikas on hilissügis ja valmistutakse talveks ning arvatavalt jääbki see ala viirusest puutumata.

Antarktikas ei ole alalisi elanikke, kui pingviinid, vaalad, hülged ja albatrossid välja arvata.

Seal on siiski umbes 5000 inimest, kes on teadlased ja polaaruurijad, kes elavad rohkem kui 80 jaamas, kuid mitte alaliselt.

Üks neist jaamadest, Anveri saarel asuv Palmeri jaam on USA oma, olles USA jaamadest kõige põhjapoolsem.

Selle jaama juht on 45-aastane Keri Nelson, kelle teatel on jaamas olevad inimesed tänulikud, et nad seal on.

«Osa jaama elanikest lendas siiski koju, et olla raskel ajal oma lähedastega koos või siis aidata neid, kes abi vajavad. Meil on hea meel elada ja töötada paigas, kus haiguspuhanguid ei ole,» sõnas Nelson telefoni teel CNNile.

Ta on töötanud Antarktikas alates 2007. aastast, kuid mitte kogu aeg, vaid vaheaegadega.

Ta lisas, et tema ja teised Palmeri jaama töötajad on end maailmas toimuva ja koroonapandeemiaga kursis hoidnud, et teada, millisesse maailma nad oma missiooni lõppedes tagasi lähevad.

Nelsoni teatel on praegu Palmeri jaamas vaid 20 inimest, tavaliselt on neid kaks korda rohkem.

San Franciscos elav Nelson on töötanud lisaks Palmeri jaamale ka McMurdo jaamas ja Lõunapooluse jaamas.

Briti Antarktika uurimisjaamas, Adelaide’i saarel asuvas Rothera jaamas töötab 29-aastane šotlane Robert Taylor. Ta tegeleb jaamas logistikaga ja tagab uurijate turvalisust.

Briti Rothera uurimisjaam Antarktikas FOTO: /AP/Scanpix

Ka tema on igaks juhuks hoidnud maailmas möllaval pandeemial silma peal. Pool aastat tagasi Antarktikas tööle hakanud mehe sõnul ei uskunud ta jaanuaris, et Hiinas alguse saanud haiguspuhang jõuab peaaegu kõikjale.

«Lugesin nii Hiinas kui Suurbritannias haigestunute kohta, kuid see oli minu jaoks kauge asi, mis mind otseselt ei mõjutanud. Kuid siis järk-järgult hakkas maailma meedia kirjutama eelkõige koroonaviirusest ja viirushaigusest ning sain aru, et see on väga tõsine asi,» teatas Taylor CNNile saadetud e-kirjas.

Taylor, kes vahepeal töötab ka Briti Halley VI jaamas, muretseb oma perekonna pärast, eelkõige vanaema pärast, kes on eakas ja kuulub riskirühma.

«Meie oleme siin nagu Kuul ja vaatame alla Maa poole. Me teame, mis toimub, kuid see meid ei puuduta,» lisas šotlane.

Taylori teatel soovis osa Briti jaamades töötanuid pandeemia tekkides koju perekonna juurde minna ja seda neile ka võimaldati, kuid kojujõudmise teekond on muutunud.