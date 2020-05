Soome jalgpalliklubi liikmel lasub raske seksuaalkuriteo kahtlus

Ahvenamaa ringkonnakohus kinnitas, et jalgpallur on kinni peetud ning teda kahtlustatakse kahes eriti julmas vägistamises ja veel ühes kallaletungis ning vägistamises.

«Loomulikult oleme šokis. See on õudne kuritegu, selle pole kahtlustki. Kriminaalne käitumine, eriti vägivaldne, on asjad, mida me ei aktsepteeri. See on täielikult klubi tõekspidamiste vastane tegevus. Äärmiselt halb olukord,» rääkis Marienhamni IFK tegevjuht Dan Mikkola Iltalehtile.