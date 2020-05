Lõuna-Aafrika paar suri pärast «koduõlle» tarbimist

Kohalik pastor Bertus de Jager sõnul oli paar kihlatud, ning plaanisid varsti abielluda. Tema sõnul olid Tony ja Alida väga armunud ja hoidsid avalikkuses alati üksteisel käest. Pastor oli Alidat tundnud kuus aastat: «Ta oli väga reserveeritud naine, kes hoolis teistest inimestest väga. [...] Kogukond on väga kurb ja meie palved on nende perega.»

Põhja-Kapimaa meedia teatel juhtus antud juhtum kuu aega pärast seda, kui Lõuna-Aafrikas kehtestati ranged koroonakriisi reeglid, sealhulgas alkoholimüügi keeld. Kohalik meedia põhjendas alkoholi keelustamist sellega, et see on immuunsussüsteemi ohustav aine ja see vähendab sotsiaalse distantseerumise pärssimist. Lisaks, vähendada koduvägivalla või vägivalla juhtumeid, mille ohvrid peaksid minema haiglasse.