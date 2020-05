Riided seljast ja sadulasse! Alasti jalgrattasõit korraldatakse sel aastal teistmoodi

Sõitu korraldava organisatsiooni Pedalpalooza teatel on selle aasta sõit, mis kannab nime The World Naked Bike Day, vabavormis ehk igaüks, kes soovib sel päeval jalgrattal alasti sõita, saab seda teha iseseisvalt ning ükskõik, kus ja ükskõik, millisel kellaajal, teatab cnn.com.

Alasti jalgrattasõidu päeva korraldatakse USAst Portlandist, samas on selles linnas avalikkuses alasti olemine keelatud. Traditsiooniline alasti rattasõit on igal aastal saanud linnavõimudelt eriloa, kuna tegemist on protestiga.