TRAAGILINE OLUKORD ⟩ Hiinlane avastas aastaid kadunud isa TikToki kontolt, mis kasutab räämas eakat jälgijate kogumiseks

Hiina TikToki rakenduses (mis kannab seal nime Douyan) on registreeritud ligi neljakümne videoga konto. Enamus postitusi on pühendatud räämas ja määrdunud välimusega eakale mehele, kelle elutingimused on väga halvad. Kodutut jäädvustab teadmata isik, kes palub postituste pealkirjades enda kontot jälgida. Lisaks väidab konto omanik, et ta kasutab pensionäri hooldamiseks enda raha, ning mehel ei ole pere ega lapsi.

Südantlõhestavatest postitustest koosnev konto on kogunud tuhandeid vaatamisi, ning ühel päeval nägi kontot ka härra Long. «Sugulane komistas selle otsa ja arvas, et mees nägi välja nagu mu isa, ning saatis selle mu naisele,» rääkis Long, kes pärast konto nägemist on veendunud, et tegu on tema üheksa aastat teadmata kadunud isaga.

«Me oleme teda nii kaua otsinud. Ta on kindlasti mu isa. Nii palju ma tean.» Tema väitel on TikToki kontol jäädvustatud 71-aastast Long Jiamingi, kes läks kaduma 2011. aastal. Long tundis oma isa ära tema laubal oleva armi järgi. Nii kontol näidatud mees kui ka Longi isa on mõlemad vasakukäelised.

Kontole postitatud klippide põhjal tundub, et mees elab ilmselt kõnniteel ja toidab end mäenõlvalt leitud jääkidega. Kuigi konto omanik väidab, et hooldab kodutut oma rahadega, kardab poeg, et ta kasutab tema isa hoopis ära.

«Võib-olla kasutab ta mu isa oma jälgijate kasvatamiseks,» sõnas meeleheitel Long, kes on proovinud oma isa koju tuua. Küll aga ei vasta konto omanik poja palvetele, ning praeguseks ei ole ka ligi 14 000 kommentaari viimase postituse all, mis kutsuvad perekonna sõnumitele vastama, olukorrale lahendust toonud.