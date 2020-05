ŠOKEERIV LUGU ⟩ Kasupojaga suhtesse astunud venelanna üritas sotsmeedias oma armulugu kaitsta, aga tegi sellega asja veel hullemaks...

A post shared by Марина Балмашева (@marina_balmasheva) on May 6, 2020 at 9:49am PDT

Naine jagas sellist kaadrit oma 417 000 jälgijaga ning lootis, et saab seeläbi oma armulugu pisut selgitada. «Sel lool on kaks külge: üks, mis on minu ja teine, mis ei kuulu mulle.»

Samuti avaldas naine, miks ta otsustas oma abikaasast lahutada ning väitis, et ei jätnud teda, sest tahtis kasupojaga koos olla. «Minu versioon: Ma lahkusin, sest oli aeg seda teha. Ma tundsin aastaid, et ma polnud enam olukorraga rahul. Ma mõistsin, et suudan ise oma pere eest hoolitseda ja et 35-aastaselt ei pea ma veel alla andma. Versioon, mis pole minu oma: Ma jätsin ta Vladimiri pärast,» kirjutas ta pildiallkirjaks.

Mitmed jälgijad leidsid siiski, et see on vale, kui vanem naine hakkab koos elama noorema mehega, kes on kunagi ka tema kasupoeg olnud. «Mis mind šokeerib on see, et see poiss kasvas tema silme all suureks,» kommenteeris üks naise jälgijatest.