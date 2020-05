TÕSINE MURE ⟩ Lewis Capaldi kardab fännidelt koroonat saada

Värskes intervjuus viitas 23-aastane muusik väljas käimisega kaasnevale ärevusele, vahendab Mirror. Mees kardab, et fännid unustaks teda nähes 2+2 reegli ja jookseks talle keset toidupoodi tormi.



«Pelgan alati, et lähen poodi ja keegi tahab minuga pilti teha ning ma pean neile ütlema, et hoidku kaks meetrit vahet,» seletas Lewis, et ei taha oma fänne panna piinlikku olukorda.



Capaldi eest käivad ostlemas hoopis tema lähedased, mis tähendab, et hitimeister on saanud end viimastel nädalatel tunda maailmast täielikult äralõigatuna. «Ma ei taha olla see vend, mistõttu on mu isa teinud mu eest kõik ostud. Olen sõna otses mõttes erakuks hakanud,» lisas Capaldi.