ÜHEHITIIME ⟩ Mis on saanud looga «Barbie Girl» maailma raputanud Aquast?

Aqua loodi aastal 1989, kui René Dif ja Søren Rasted tutvusid ning asusid koos laule kirjutama. René töötas toona Hollandis plaadikeerutaja ning Søren ja Claus Norreen olid algajad produtsendid. Aastal 1993 asusid mehed kolmekesi tööle filmi «Frække Frida og de frygtløse spioner» soundtrack'i kallal ja hiljem otsustati koostööd jätkata. Mõned kuud hiljem jäi Norra-Taani vahet sõitnud praamil Renéle kõrvu Lene Nystrøm, kes teenis toona leiba laevamuusikuna. Mees lähenes talle ja palkas ta laulma bändi nimega Joyspeed.

Pisike Rootsi plaadifirma võttis noored enda tiiva alla ja 1994. aastal sai purki nende esimene singel «Itzy Bitzy Spider», mis kukkus haledalt läbi ja tekitas muusikutes suurt pettumust. Kuigi plaadifirmal oli Aqua vastu jätkuvalt huvi, otsustas nelik alustada nullist – hangiti uus mänedžer ja asuti looma oma nüüdseks ikooniliseks saanud bubblegum pop heli. Nende kaasahaaravad palad püüdsid plaadifirma Universal Music Denmark tähelepanu ja sõlmitud sai plaadileping. Nimi Joyspeed vahetati välja Aqua vastu ja 1996. aasta sügisel ilmus lugu «Roses Are Red», mis täitis kõik plaadifirma ootused. Järgnes kõik Taani müügirekordid purustanud «My Oh My» ja Aquast sai tõeline tegija kohalikul muusikamaastikul.

Aastal 1997 nägid ilmavalgust nende debüütalbum «Aquarium» ja nüüdseks kultushitiks saanud «Barbie Girl». Kolm aastat hiljem valmis ka järgmine album «Aquarius», kuid siis hakkas bändi edu vaikselt vaibuma. Võeti ette pikem paus, mille jooksul jõuti kokku panna ka parimate palade kogumik, kuid uus hitte enam Aqua ei tootnud. Aastaks 2007 tuli bänd korraks kokku ja asuti uut muusikat looma. 2011. aastal valmis kauaoodatud «Meglomania», ent ka see plaat jäi suurema menuta. Olgugi, et tegemist on Taani ühe edukaima ansambliga, kelle plaate on müüdud üle 33 miljoni eksemplari, kukkus nende comeback läbi ja Aqua läks taas laiali.

Kolmas katse tehti aastal 2016, kui teatati, et Aqua naaseb «vähemalt kümneks kontserdiks» lavale. Bändi kitarrist Claus Norreen otsustas järjekordsest ühinemisest mitte osa võtta ja tema asemele asus Steffen Drak. Noreen ütles, kuigi Aqua liikmed on tema jaoks perekond, on tema muusikaline fookus muutunud ja bändiga ta tuuritada enam ei soovi.

Erinevalt eelmistest taasühinemistest on viimane kestnud pikemalt. Bänd astub siiani aktiivselt siin-seal üles ja 2018. aasta suvel anti välja lugu nimega «Rookie». Mullu antud intervjuus andis Lene lootust, et peagi on oodata uut loomingut: «Töötame uue muusika kallal, kuid oleme endi kõige karmimad kriitikud. Me ei avalda midagi enne, kui see on täiuslik. Hoiame pöialt, et sünnib miskit imelist.»