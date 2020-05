Eksid pahuksis! USA rokkar võttis endise abikaasa vastu lähenemiskeelu

Esialgu võttis Brody Dalle-Homme oma endise abikaasa vastu lähenemiskeelu, ent Joshi sõnul on naine asunud kohtuotsust kuritarvitama.Väljaande TMZ valdusesse jõudnud dokumentidest selgub, et Brody Dalle-Homme käivat meelega Joshi kontsertidel ning üritab teda lähenemiskeelu rikkumises süüdi lavastada. Josh on nüüdseks otsustanud ka ise lähenemiskeelu võtta.

Staar kartvat, et võltsid süüdistused viivad varsti ta trellide taha. Homme väidab ka, et Brody olevat nende abielu jooksul teda löönud näkku vähemalt seitse korda ja visanud teda triikrauaga. Naine olevat oma tegude üle olnud uhke ja sellest nii oma sõpradele kui ka sugulastele hiljem rääkinud.



Josh ja Brody pole koos elanud pea pool aastat, kuid rokkar väidab, et ekskaasa hoiab jätkuvalt tema telefonikõnedel ja krediitkaardil silma peal, et hoida end tema tegemistega kursis. Kohtunik andis Joshile lähenemiskeelu, mis tähendab, et Brody peab temast vähemalt 100 meetri kaugusele hoidma – seda vähemalt niikaua, kuni toimub nende kohtuistung hiljem sel kuul.



Mullu detsembris andis Brody sisse lahutuspaberid ja palus lähenemiskeeldu. Naise jutu kohaselt ilmus Josh purjuspäi tema koju ning ründas teda.