Getter Jaani emaks olemisest: mitte keegi ei oska sind selleks ette valmistada, milline saab olema elu väikese lapsega

«Päevad on tulvil nii palju erinevaid emotsioone, mida alati ei ole sugugi kerge hallata, aga see armastus, see tingimusteta armastus, mille kingib sinu kallis ime sulle on hindamatu! Just seesama ilus ja tingimusteta armastus on täis väge! Väge, mis annab jõudu ja toob välja meie, emade supervõimed!»