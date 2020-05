Politsei levitab katastroofis hukkunutest fotosid, Kobe Bryanti lesk andis asja kohtusse

Põhjus on selles, et kaheksa šerifi alluvat tegid helikopterikatastroofi toimumispaigas fotosid ning levitasid neid edasi. Õnnetuspaigast tehtud fotosid on kirjeldatud kui väga isiklikke. Kohtumenetluse andmetel tegid abišerifid pilte kõikidest õnnetuses hukkunud inimestest: treeneritest, lastest ja mängijatest.

Šerif Alex Villanueva on kinnitanud, et tema abilised fotografeerisid õnnetuse toimumise kohas kõiki hukkunuid ning nende ülesvõtete avalikustamiseks puudus luba. Šerif teatas, et pildistajad on teada ning neile on antud käsk fotod oma telefonidest eemaldada. Šerif sai oma sõnul fotode levimisest teada, kui üks tema alluvatest oli baaris avalikult kelkinud, et temal on surnutest kohapeal tehtud fotod. Asjast sai aimu ning kirjutas esimest korda nimekas väljaanne Los Angeles Times.

Vanessa Bryant on täiesti jahmunud tekkinud olukorrast. Bryanti lesk on öelnud, et kui fotografeerijad pildid oma telefonidest eemaldavad, jäävad nad karistuseta. Vanessa Bryanti arvates oleks pidanud Los Angelese šerif koheselt käivitama juurdluse, et avastada fotode levitaja.