FOTOD ⟩ Rootsi hokilegend tegi 16 nädalaga oma kehaga täiusliku ime

Nii võttis ka Tre Kronori hokitiimi legend Carlsson vastu väljakutse käia kuueteist nädala jooksul «põrgust läbi». Programm oli julm, see tähendab ülimalt ranget dieeti. Süsivesikud on keelatud, teha tuleb kaks trenni päevas. Üks oli jõutrenn ja teine keskendus vastupidavusele.

«Tegelikult on see lihtne programm, selleks peab sul aga piisavalt aega olema. Võtmesõnaks on planeerimine, samuti peab toitumisega vaeva nägema, et kõik oleks täpselt paigas,» rääkis 59-aastane Carlsson.