MILLINE VÄRAV! ⟩ Venelastele unelmate kolli visanud soomlane kolib Kanadast Baškiiriasse

27-aastane Granlund on alates 2013. aastast mänginud maailma parimas hokiliigas NHL. Viimati oli ta Kanada klubi Edmontoni Oilersi hingekirjas. Soomlasel on seljataga 335 NHLi matši. Viimastel andmetel on Granlundi ja Ufa Salavat Julajevi vahel leping juba sõlmitud.