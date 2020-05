FOTOD ⟩ Silvia Ilves oma Tinderi kontost: vallalisena teen, mis tahan. Olen ülimalt ohtlik vastassoole

«Tinderiga on selline lugu, et konto kaob alles siis, kui selle sealt konkreetselt kustutad. Tinderi äpi kustutamine tundub, et ei loe,» selgitas Ilves Elu24-le.

«Ma kasutasin tõesti kontot kaks kuud tagasi virtuaalseks suhtlemiseks, n-ö meelelahutuseks. Panin äpi kinni, kui mul suhe tekkis,» tunnistas ta.

Kuvatõmmis. Pildil Silvia Ilves FOTO: Tinder

«Vallalisena teen, mis tahan. Olen ülimalt ohtlik vastassoole. Samas on ülimalt meeldiv tõdeda, et olen atraktiivne naine väga soliidsetele noormeestele, kes mu laste olemasolulist esialgu midagi ei tea, kuid kasutades viisakalt «suhtlemisest vabanemiseks» fakti, et olen nelja poja ema, tekib vastassool aukartus ja veel suurem huvi. Uskumatu!»

