Kersti Kaljulaid tunnistab: ma olen tegelikult suhteliselt kasutu vanaema

Kaljulaid, kes on nelja lapse ema ja kolme lapse vanaema, rääkis saates veidi oma ema- ja vanaemarollist ning ka sellest, kuidas eriolukord on mõjutanud nende pereelu.

Ta tunnistas ka, et praegusel ajal pole tema perele tundunud mõistlik koguneda. «Tütar on oma lastega hoopis Lõuna-Eestis, teeb kaugtööd. See tundus kuidagi lihtsam, kui olla kolme väikese lapsega Tallinnas, kus mänguväljakud on suletud.»

«Nii et kahjuks ma ei näe oma tütre pere täna, aga kindlasti me mõtleme välja, kuidas me saame vabas õhus emaga suhelda,» lisas ta.

«Ma olen tegelikult suhteliselt kasutu vanaema,» sõnas ta ja selgitas, et kiire elutempo tõttu pole tal olnud võimalik oma lapselastega nii palju aega koos veeta.

Samas nentis ta, et kuna praegusel ajal välisvisiite pole ning kohtumised toimuvad virtuaalselt, siis nüüd on näha, et see puudujääk oma lastega suhtlemisel on olnud oluline. «Praeguseks on minu meelest tunda üle pika aja, et ka minu kõige väiksem laps on saanud piisavalt ema tähelepanu, et ta isegi enam seda nii väga ei otsi.»

Laste distantsõppe teemat puudutades avaldas Kaljulaid, et nende peres pole kunagi ühegi lapse koolitöid nendega koos tehtud. «See vestlus on alati maha peetud esimese klassi esimestel päevadel, et see on sinu töö, see on sinu vastutus. Kui on tegemata, siis õpetaja ütleb, mis ta sellest arvab. Iga hinne on sinu oma, iga märkus ka sinu oma ja see on sinu enda vastutus.»

«Mõne lapsega on see töötanud paremini, mõnega võib-olla mitte nii hästi, aga nende väiksematega on küll praegu väga hästi olnud,» lisab Kaljulaid.

Samuti avaldas ta emadepäeva intervjuus, et on üle mitme aasta saanud teha ise poenimekirju ja ka natuke rohkem ise kokata. «Seda tehes olen ma aru saanud, et ma olen sellest isegi puudust tundnud.»