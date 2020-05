Curly Strings annab koos tuntud Eesti artistidega välja heategevusliku albumi

«Soovisime lastele mõeldud albumile koondada kokku suurepäraseid Eesti muusikuid, kes on ise ka lapsevanemad. Palusime neil endaga kaasa tuua ühe loo, mida nad oma lastega on laulnud - või hoopis oma lastega koos loonud - ning meie bändiga seadsime need oma helipilti, et seejärel need ühiselt salvestada ja kokku panna üks vahvate laulude kogumik,» tutvustab plaadi kontseptsiooni lähemalt bändi laulja Eeva Talsi. Nõnda on albumil lisaks Curly Stringsile veel Ivo Linna ja Robert Linna, Mari Jürjens, Lenna Kuurmaa, Mari Kalkun, Ewert and The Two Dragons, Liisi Koikson, Jalmar Vabarna, Marge Niller ning Adeele Jaago, samuti teevad kaasa Laulupesa laululapsed.

Albumi kogu müügitulu annetatakse MTÜle Laste ja Noorte Kriisiprogramm, mis on alates 1995. aastast tegutsenud lähedase kaotanud laste ja noorte ning nende perede toetamise ja nõustamisega. Selle idee sünnist räägib lähemalt Curlyde kitarrist Jaan Jaago: «Kui ligi aasta tagasi see mõte lastele suunatud heategevusliku albumi tegemisest tekkis, siis leidsime üheskoos, et tahame omal moel toetada just vanemliku hooleta jäänud lapsi. MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm juhataja Maire Riisiga ühendust võttes sai selgeks, et selles organisatsioonis on oma missiooni südamega ellu viivad inimesed, kelle tegevust on oluline toetada ja esile tõsta. Meil on siiralt hea meel, et saame Curly Stringsi ja teiste albumil kaasa tegevate artistidega neile abiks olla!»

29. mail ilmub plaat digitaalsel kujul ning 5. juuni on päev, mil see album ka füüsilisel kujul ilmavalgust näeb – aga mitte tavapärasel moel. Nimelt annab ansambel selle koostöös kirjastusega SÜNK Lahendused välja laulu- ja värvimisraamatu kujul, millega käib kaasas ka CD-plaat. Raamatust leiab nii laulude sõnad, noodid kui ka vahvad mustvalged illustratsioonid laulude esitajatest ja neis leiduvatest tegelastest, mida lapsed saavad oma fantaasia järgi kaunistada. Selle albumi väljaandmise toetuseks on käimas ka Hooandja kampaania.

Projekti ilmsikstuleku tähistamiseks andis ansambel välja topeltsingli «Pillimeeste laul» / «Meie pere pesulaul», et anda aimu albumil kõlama hakkavast muusikast.