Äkki just sinu kodu? 5MIINUST otsib uue muusikavideo jaoks võttepaika

Talvise megahitiga «Paaristõuked» jätkuvalt fänne hullutav 5MIINUST on valmis suusad selleks korraks kappi panema, et fänne rõõmustada millegi värskemaga. Räpparitel on muusikavideo jaoks juba kontseptsioon olemas, kuid puudu on vaid õige lokatsioon. «Jou! Meil oleks video tarvis kuskil uuselamurajoonis maja vaja. Umbes sellist,» jagab 5MIINUST Instagrami story vahendusel pilti oma unistuste võttepaigast. «Mida suurem ja suurema aiaga, seda parem,» lisab punt ja palub sobiva maja omamise korral nendega ühendust võtta.