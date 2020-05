Rootsi kõrgushüppelegend on leidnud eluarmastuse

Bergqvist oli 2004. aastal raskelt vigastatud. Just aasta enne Helsingi kergejõustiku MMi. «Tõusin diivanilt, võtsin kargud, kõndisin autoni ja sõitsin trenni jõusaali tegema. Ma polnud varem kunagi nii keskendunud olnud. Harjutasin maniakaalselt,» sõnas rootslanna. Keskendumine ja raske treening said vääriliselt tasustatud, Bergqvist võitis 2005. aastal Helsingi MMil kõrgushüppes kuldmedali tulemusega 202 sentimeetrit.

Bergqvist rääkis, et on praegu õnnelikum, kui ei kunagi varem. «Olen alati endalt palju nõudnud, ka pärast sportlase teekonna lõppu, see on probleeme tekitanud. On ka palju tagaslööke olnud, kuid praegu olen väga õnnelik,» ütles Bergqvist.