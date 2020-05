Maadlustšempion sai süüdistuse jõhkras seksuaalkuriteos

Politseiraportitest ilmneb, et 4. mail pöördus politsei poole naine, kes rääkis, et 3. mail sai Jose A. Rodriguez Chucuan vihaseks, peksis naist mitmeid kordi. Naine näitas ametnikele ka vigastusi: sinikaid ja lõikehaavu. Ohver ütles, et Chacuan lõi teda vastu pead, sundis teda kandma kleiti ja tema ees tantsima. Samal ajal ei lubanud Mehhiko päritolu endine profimaadleja naisel nutta ja ähvardas pisarate korral naise lapsele liiga teha.