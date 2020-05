Serbia tennisekuninga ema: oli aegu, kus meil polnud leivaraha

«Mäletan, et töötasime abikaasaga mõlemad Kopaoinikus (kohake Kosovo-Serbia piiri lähedal, mida NATO väed 1999. aastal jõhkralt pommitasid), hommikuti ärgates oli meie põhimureks, et leib lauale saada - kas kõhtu ikka saab midagi. Palgast jätkus vaid üüri tasumiseks. Olime meeleheitel. Aga kui sul on siht silme ees, siis mingil rabeled sa igast olukorrast välja ja lõpuks sa selle ikkagi saavutad. Tänu Jumalale. Arvan, et olime perena äärmiselt vaprad.»

«Selleks, et kuidagi vee peal püsida ja poega toetada, ei olnud muud väljapääsu, kui raha laenata. Minu abikaasa Srdijan võttis laenu inimestelt, kes tegelesid ebaseadusliku äriga. Muidugi soovisid nad raha tagasi saada ülikõrge intressiga. Mu mees oli nagu orav rattas, see oli väga stressirohke aeg. Raha tuli laenata, et vanu võlgu tagasi maksta. Ja siis uuesti laenata, et poeg saaks tennist mängida. Laenuandjad nägid, kuidas meil raha vaja on, ja seda enam tõstsid nad intresse. Võtsime laenu, et Novak saaks juunioride Roland Garrosele mängima minna, laenuintess kasvas kohe hoobilt 10 protsendilt 15-le. Aga mida me oleks pidanud tegema, teist väljapääsu polnud.»