GALERII ⟩ Vaata, kuidas näeb välja taasavatud ostukeskuste esimene hommik

«Oleme tänaseks avamiseks hästi põhjalikult valmistunud. Oleme ka keskust ette valmistanud viiruse aspektist, oleme pannud väga palju rõhku puhastusteenistusele ja puhtuse kvaliteedi tõstmisele. Tegime seda juba ka vahetult enne, kui keskused kinni läksid,» rääkis Ülemiste keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Tiia Nõmm Elu24-le.

Koos teiste keskustega hommikul kella kümnest uksed avanud Rocca al Mare keskust haldava Citycon ASi kaubanduskeskuste juht Kristjan Maaroos ütles Elu24-le, et keskuses ollakse samuti külastajate vastuvõtmiseks valmis.

«Eks me paljusid ju nendest abinõudest olime juba enne sulgemist tarvitusele võtnud, põrandakleepsud, ekraanidel ja siseraadios klipp. Kontaktpindade pidev desinfitseerimine ja põrandate puhastamine spetsiaalsete vahenditega,» kirjeldas Maaroos.

Nõmm lisas, et ka Ülemiste keskuses on maas 2+2 kleebised ning ekraanidel jooksevad teavitused.

«Turvateenistus paneb erilist tähelepanu, et ei tekiks inimeste kogunemist, niipea kui on näha, et grupid hakkava tekkima, siis nad teavitavad inimesi ohtudest, piirangutest ja paluvad sõbralikult laiali minna,» lisas Nõmm.

Selleks et inimestele võimalikult vähe ahvatlusi tekitada on mõlemad ostukeskused sulgenud avalikud puhkealad. «Oleme üldaladelt pingid ja toolid ära kolinud,» sõnas Maaroos.

«Soovitame inimestel tegelikult tulla maskidega. Kui on aga häda käes ja ei leia kuskilt maski, siis meie infolett aitab ja oma murega tasub sinna pöörduda,» selgitas Nõmm.

«Kätepuhastusjaamasid oleme kahekordistanud. Need on igal pool sissepääsude juures. Üürnikud peavad oma pindadel ka samamoodi kõigist meetmetest kinni pidama ja oleme seda neile meelde tuletanud,» sõnas Maaroos.

Mõlemas majas on mõelnud ka sellele, mis saab siis, kui ühtäkki soovib korraga poodlema tulla liiga palju inimesi.

«Valmisolek inimesi jupikaupa sisse lasta on olemas. Eks me oleme sellele keskendunud, et kõik sujuks hästi ja kui vaja siis tuleb olukorrale reageerida. Siiski loodan, et tuhanded inimesed kohe kaubanduskeskust esimesel päeval ründama ei hakka,» sõnas Maaroos.

Ka Nõmm lisas, et turvameeskond on sellisteks olukordadeks välja koolitatud. Siiski loodetakse, et situatsiooni, kus inimeste arvu peab piirama hakkama, ei teki.

«Meil on 70 000 m2 pinda. Kui rääkida hõredast asustusest ja võimalusest vajalikku distantsi hoida, siis keskus ise võimaldab seda ka hästi. Aga loomulikult on meie turvateenistus valmis erivõimalusteks,» selgitas Nõmm.

Mõlema keskuse kõneisikud tõdesid, et kõik poed ei pruugi tänasega siiski veel uksi avada.

«Meil endal on ka sajaprotsendiline tõehetk alles tänase jooksul. Meil on kauplusi ja söögikohti üle 230 ja meile teadaolevalt peaks kõik oma uksed avama peale peale kino ja mängumaa, kes seda lihtsalt teha ei saa,» rääkis Nõmm.

Maaroos tunnistas samuti, et kuigi enamus pinnad avatakse tänasest, siis on mõned üksikud, kes on teada andnud, et nad ei ole võimelised nii kiiresti oma kauplusi avama. «Eks igaühel on selleks ka omad põhjused ning võibolla tõesti ei jõua kõik nii kiiresti reageerida. Selles osas oleme neile ka vastu tulnud,» kinnitas Maaroos.

Külastajatele tahavad mõlema keskuse juhid öelda, et kõik on loomulikult väga teretulnud, aga kui keegi tunneb end pisut tõbisena, siis soovitatakse vastutustundlikult käituda ja kodus püsida.