USA luure: Wuhani labor oli möödunud oktoobris ohuolukorra tõttu suletud

Uurimise kohaselt leidis kõrge turvalisusega laboris midagi eluohtlikku aset 6. - 11. oktoobrini 2019 ja labor oli suletud 7. - 24. oktoobrini 2019, sellele viitab mobiilside puudumine või vähesus sel perioodil, teatab news.com.au.

Lisaks paigutati labori juurde teetõkkeid, mis olid seal 14. - 19. oktoobrini 2019.

USA luuredokumentides ei ole andmeid, mis põhjusel Wuhani labor suleti ning seega ei ole tõendeid, et koroonaviirus võis sealt välja pääseda.

Viroloogialaboratoorium asub Wuhani Hunani mereandide ja metsloomaturule üsna lähedal. Mitme riigi teadlaste arvates on tegemist kohaga, kus müüdud loomadest võis uue koroonaviiruse puhang alguse saada.

Wuhanis hakkasid inimesed haigestuma uude kummalisse hingamisteid mõjutavasse haigusse möödunud aasta oktoobris, massiline haigestumine algas novembris.

Hiinast levis uus viirus, mis sai nimetuseks SARS-CoV-2, kiiresti edasi ja selle aasta alguseks oli haaratud peaagu kogu maailm.

USA võimud eesotsas president Donald Trumpiga süüdistavad Hiinat, et see riik varjab koroonaviiruse algupära. Hiina omakorda süüdistab USAd, et ameeriklastest sõdurid tõid viiruse möödunud sügisel Hiinasse, kus osalesid sõjaväelaste mängudel.

Trump ja USA välisminister Mike Pompeo on seisukohal, et uus koroonaviirus kas lekkis või lekitati Wuhani viroloogialaborist. Hiinlased eitavad seda.

USA senaatori Marco Rubio sõnul tuleks möödunud aasta sügisel Wuhani laboris toimunut põhjalikult uurida.

«Oleks huvitav, kui keegi sõltumatu analüüsiks telemeetria andmeid Wuhani laboris ja selle läheduses oktoobrist detsembrini 2019. Kui see näitab märgatavat vähenemist võrreldes eelmise 18 kuuga, oleks see on otsene viide laboris toimunud intsidendile ja sellele, millal see juhtus,» nentis Rubio.

Mitme riigi juhid on seisukohal, et viirus jõudis inimestele Wuhani turult, kus müüdi metsloomi, kaasa arvatud nahkhiiri söögiks.