VAATA TASUTA ⟩ 10 mehist filmi, mis pulbitsevad märulist, huumorist ja õudustest

Eddie Morra (Bradley Cooper) on kirjanik, kes elab New Yorgis ning töötab oma uue raamatu kallal juba üle kuue kuu, ent pole veel ühtegi lauset kirjutanud. Kui tema tüdruksõber Lindy (Abbie Cornish) ta maha jätab, arvab mees, et elu on läbi. Siis aga kohtab ta vana sõpra, kes tutvustab talle uut ravimit nimega NZT, mis aitab inimestel kasutada oma ajupotentsiaali täies mahus. Üks tablett päevas aitab Eddiel muutuda võitmatuks. Kui endine «eikeegi» tõuseb tippu, tõmbab ta endale ärimoguli Carl Van Looni (Robert De Niro) tähelepanu, kes näeb Eddies võimalust teenimiseks. Aga igal rohul on omad kõrvalnähud...