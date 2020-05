Koroonaviiruse tõttu suletud poes tekkis midagi sellist, mida ei osatud oodata

Sabah piirkonnas asuv nahast toodete pood on olnud ligi kaks kuud suletud ning poe omaniku sõnul on osa kallist kaubast kahjustada saanud ja müügikõlbmatu, teatab dailymail.co.uk.

Uurimine näitas, et nahast toodetel on hallituskiht, mis tõenäoliselt tekkis sellest, et poes ei ole pikka aega konditsioneer töötanud. Poes on olnud soe ja niiske, mis on hallituse tekkeks soodus. Temperatuur on 30 soojakraadi ümber ja sageli on vihma sadanud.

Poe omaniku sõnul ei osanud ta oodata, et tekib hallitus, muidu oleks ta kaupa kaitsnud.

Ta tegi hallitanud kaubast fotod ja postitas need sotsiaalmeediasse, kus neid on agaralt vaadatud ja kommenteeritud.

Piltidel on näha, et hallitust on nii kunstnahast kui õigest nahast kaubal.

Kommenteeriti, et loodusel ei kulu inimesest tühjaks jäänud ala vallutamiseks just kaua aega.

Oli ka neid, kes küsisid, et kas nahast tooteid saab hallitusest puhastada ning kas kauplus on neid nõus müüma väga odavalt.

31,6 miljoni elanikuga Malaisias on üle 6700 inimese saanud koroonaviiruse diagnoosi, viirushaigus on võtnud elu 109 inimeselt ja paranenud on rohkem kui 5100 inimest.

Maailmas on koroonaviiruse diagnoosiga üle 4,1 miljoni inimese, viirushaigusse on surnud üle 283 000 inimese ja paranenud on 1,42 miljonit inimest.