KAKS KUUD PÕRGUT ⟩ Pikalt koroonaviirusega võidelnud Itaalia modell: päevadel on lõpuks jälle tähendus

Rumeenia juurtega 23-aastast modelli Bianca Dobroiut peetakse üheks varajastest patsientidest, kes Itaalias, Bologna piirkonnas koroonaviirusesse nakatanuna haiglasse toimetati. Dobroiu jõudis haiglasse kõrge palavikuga 28. veebruaril.

6. märtsil kirjutati ta haiglast välja, kuid pidi leppima väga range isolatsiooniga oma kodus. Kaks ja pool kuud ning üksteist koroonaviiruse testi hiljem (seitse neist positiivsed, kaks ebaselged, ning lõpuks kaks negatiivset), ja Dobroiu on lõpuks koroonaviirusest võitu saanud!

«74 päeva, kaks ja pool kuud tuppa lukustatuna, kaks ja pool kuud ärevust ja stressi, kaks ja pool kuud arste, pidevaid vereproove, teste ja tulemusi, mis murdsid mind iga päev. See on olnud kaks kuud põrgut ja ma tean, et mitte kõik ei saa sellest aru, aga mina, kes elasin seda isiklikult, võin teile öelda vaid seda, et need kaks kuud minu elus on mulle nii palju tähendanud,» kirjeldas Dobroiu sotsiaalmeedias pärast koroonaviiruse negatiivset testitulemust.

Modell tunnistas, et need kaks ja pool kuud tundusid tema jaoks kui mitu aastat, isegi lõputud.

«Täna võin öelda, et olen koroonaviirusest võitu saanud. Olen seda päeva liiga kaua oodanud ja mul on tohutu rõõm,» teatas modell 10. mail ja lisas: «see on läbi, see on lõpuks läbi.»

«See oli õudusunenägu, need, kes ei ole kordagi niiviisi iseendaga elanud, ei suuda seda mõista. Nüüd on justkui päevadel lõpuks jälle tähendus,» rõõmustas Dobroiu, kes kõigele vaatamata on enda sõnul sellest kogemusest väga palju õppinud.