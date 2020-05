GALERII ⟩ Avatud ostukeskuste esimese päeva õhtul on poodlejaid küll, maskidega end ei vaevata

«Oleme tänaseks avamiseks hästi põhjalikult valmistunud. Oleme ka keskust ette valmistanud viiruse aspektist, pannud väga palju rõhku puhastusteenistusele ja puhtuse kvaliteedi tõstmisele,» kinnitas Ülemiste keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Tiia Nõmm Elu24-le.

Rocca al Mare keskust haldava Citycon ASi kaubanduskeskuste juht Kristjan Maaroos ütles Elu24-le, et keskuses ollakse samuti külastajate vastuvõtmiseks valmis.

«Turvateenistus pöörab erilist tähelepanu sellele, et ei tekiks inimeste kogunemist, niipea kui on näha, et grupid hakkava tekkima, siis nad teavitavad inimesi ohtudest, piirangutest ja paluvad sõbralikult laiali minna,» lisas Nõmm.

Rahvast oli ehk harjumatult palju, kuid õhtuse poodlemise tipptunni ajal ei ummistanud külastajad poodi. Pigem meenutab pilt tavalist tööpäeva.

Selleks et inimestele võimalikult vähe ahvatlusi tekitada on mõlemad ostukeskused sulgenud avalikud puhkealad. «Soovitame inimestel tegelikult tulla maskidega. Kui on aga häda käes ja ei leia kuskilt maski, siis meie infolett aitab ja oma murega tasub sinna pöörduda,» selgitas Nõmm.

Paljudel siiski maske peas ei olnud. Tõenäoliselt tunnead inimesed end piisavalt turvaliselt, et soovitust mitte kuulda võtta. Jää üle loota, et sellel tagajärgi pole.

«Valmisolek inimesi jupikaupa sisse lasta on olemas. Eks me oleme sellele keskendunud, et kõik sujuks hästi ja kui vaja, siis tuleb olukorrale reageerida. Siiski loodan, et tuhanded inimesed kohe kaubanduskeskust esimesel päeval ründama ei hakka,» sõnas Maaroos.