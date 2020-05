Panteoni lähedale tekkinud karstilehter paljastas osa iidsest Roomast

Travertiin tekib lubjarikka allkavee lubjast ja koosneb kaltsiidist. Travertiin on oma nime saanud Itaalia Tivertino linna järgi, kuna sealt on leitud suuri travertiini lasundeid.

Linnavõimude sõnul on karstilehtrite ning suuremate ja väiksemate aukude teke on Rooma jaoks üha suurenev probleem.

Itaalia keeles on karstilehter «voragine» ja neid lehtreid on Rooma vanade osade tänavatel aina sagedamini näha.

Varem tekkis Roomas aastas umbes 30 karstilehtrit, kuid kuid alates 2009. aastast on nende arv kolmekordistunud.

Arheoloogide sõnul on Rooma tänavad ja väljakud üsna ebastabiilsed, kuna all on iidse Rooma tänavajäänused, kiviraiumiskohad, tunnelid ja katakombid. Pinnas muutub pärast paduvihmasid pehmeks ja ebastabiilseks ning võib variseda.